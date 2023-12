Stand: 12.12.2023 07:26 Uhr Brand in Hannover: Feuerwehr rettet Frau aus Wohnung

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung in Hannover gerettet. Das Feuer war am Montagnachmittag im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Linden-Mitte ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rückte eigenen Angaben zufolge mit zwei Löschzügen an. Es gingen daraufhin zwei Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz in die Brandwohnung. Die Bewohnerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vier weitere Menschen wurden bei dem Brand leicht verletzt. Durch den Einsatz kam es zu Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.12.2023 | 06:30 Uhr