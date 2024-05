Stand: 31.05.2024 09:48 Uhr Brand in Hamelner Hotel: Feuerwehr evakuiert Gäste

Ein Brand in einem Hotel in Hameln hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach einem technischen Defekt hatte in der Nacht zu Donnerstag eine Steckdose Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Drei Hotelgäste erlitten demnach eine Rauchgasvergiftung. Das Gebäude musste mitten in der Nacht evakuiert werden. Einige der 31 Gäste konnten das Hotel selbstständig verlassen. Wegen des starken Qualms musste die Feuerwehr aber auch einige Menschen mithilfe einer Drehleiter aus ihren Zimmern retten, so der Sprecher. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Es entstand vergleichsweise geringer Schaden durch Ruß, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.05.2024 | 08:30 Uhr