Brand in Hameln: Ein Kind tot, vier schwer verletzt Stand: 23.07.2022 16:07 Uhr Bei einem Wohnungsbrand in Hameln ist am Sonnabend nach Angaben der Feuerwehr ein Kind ums Leben gekommen. Vier weitere Kinder erlitten demnach schwere Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen.

Rettungshubschrauber brachten die Kinder und einen schwer verletzten Erwachsenen in Spezialkliniken, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Ein weiterer Erwachsener soll leicht verletzt worden sein. In der Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses befanden sich demnach die fünf Kinder und zwei Erwachsene.

Rauch versperrt Weg übers Treppenhaus

Den Bewohnern waren offenbar der Rettungsweg abgeschnitten. "Als wir eingetroffen sind, befanden sich mehrere Personen an den Fenstern", sagte Michael Wömpener, Einsatzleiter der Feuerwehr Hameln. "Bei Eintreffen der Feuerwehr war die ganze Etage im ersten Obergeschoss stark verraucht. Der Weg durchs Treppenhaus war durch die Brandgase abgeschnitten", so Wömpener. Ersthelfer hätten beim Eintreffen der Einsatzkräfte mit Leitern bereits erste Rettungsmaßnahmen durchgeführt.

Feuer schnell unter Kontrolle

Das Feuer soll um 12.10 Uhr ausgebrochen sein. Zeugen berichteten Einsatzkräften von einem lauten Knall. Der Feuerwehr zufolge waren 68 Retter im Einsatz. Der Brand ist inzwischen gelöscht. "Die Brandbekämpfung hat sich sehr einfach gestaltet, das Feuer war sehr schnell unter Kontrolle. Das größte Problem war die massive Rauchentwicklung und das Retten der Patienten", sagte Einsatzleiter Wömpener.

