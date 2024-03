Stand: 05.03.2024 10:51 Uhr Brand in Celle zerstört Wirtschaftsgebäude

In Celle Hustedt ist am frühen Dienstagmorgen ein Wirtschaftsgebäude komplett ausgebrannt. In dem Objekt befand sich unter anderem ein Lager für Hackschnitzel. Ein davor geparktes Fahrzeug konnte noch rechtzeitig entfernt werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Wegen des starken Rauchs mussten die Einsatzkräfte unter Atemschutz arbeiten. Auch die Nachlöscharbeiten waren umfangreich: Um ausreichend Wasser zu bekommen, musste laut Feuerwehr ein 250 Meter langer Schlauch zu einem Löschbrunnen verlegt werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei derzeit nach eigenen Angaben noch nichs sagen. Auch die Brandursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min