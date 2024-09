Stand: 26.09.2024 09:16 Uhr Brand in Celle: Bewohner beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

In einer Doppelhaushälfte im Celler Stadtteil Vorwerk ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. In einem Wohnzimmer gerieten nach Angaben der Polizei ein Sofa und eine Gardine in Brand. Der 44-jährige Bewohner hat demnach die Feuerwehr alarmiert, konnte den Brand aber selbst löschen. Als die Feuerwehr eintraf, behinderte der stark alkoholisierte Mann ihre Arbeit, beleidigte und bedrohte außerdem die Einsatzkräfte, so die Polizei. Die Beamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, den der 44-Jährige aber nicht eingehalten habe. Stattdessen habe er Widerstand geleistet. Die Polizei brachte ihn den Angaben zufolge schließlich auf die Dienststelle. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle