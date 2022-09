Brand in Alfeld: DNA-Abgleich soll Identität einer Leiche klären

Stand: 12.09.2022 14:53 Uhr

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist die Identität eines Toten weiterhin unklar. Diese soll nun per DNA-Abgleich sowie am Zahnstatus festgestellt werden.