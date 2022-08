Stand: 13.08.2022 08:43 Uhr Brand eines Stohlagers: Dichter Rauch über Coppenbrügge

Der Brand eines größeren Strohlagers in Coppenbrügge im Landkreis Hameln-Pyrmont hat am Sonnabendmorgen zu dichtem Rauch in dem Gebiet geführt. Anwohner wurden aufgefordert, drinnen zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Wie die Feuerwehr mitteilte, werden die brennenden Strohballen beim Ortsteil Marienau aufwendig auseinander gezogen, um die Glutnester zu löschen. Die Löscharbeiten samt der Rauchentwicklung dürften sich demnach bis in die Mittagsstunden ziehen.

