Brand bei ehemaliger JVA Celle: Asbest erschwert Einsatz der Feuerwehr Stand: 24.02.2025 17:20 Uhr Am Samstagabend ist eine Scheune auf dem Klosterhof neben der ehemaligen JVA in Celle in Brand geraten. Weil im Dach Asbest verbaut war, musste der Löscheinsatz zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Beim Eintreffen am Samstagabend hatte bereits die gesamte mehr als 500 Quadratmeter große Scheune gebrannt, hieß es von der Feuerwehr. Die Anlage der Justizvollzugsanstalt (JVA) selbst sei nicht vom Brand betroffen gewesen. Während des Einsatzes habe sich herausgestellt, dass im Dach der Scheune Asbest verbaut ist. Deshalb sei das Löschen zunächst eingestellt worden - eine Brandwache beobachtete die Einsatzstelle. Am Sonntag wurde Einsatz mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) beendet. Am Sonntagmittag meldete die Feuerwehr schließlich: "Feuer aus".

Geschätzter Schaden: Eine Viertel Million Euro

Laut Polizei lagerten in der Scheune Heu- und Strohballen sowie ein Anhänger. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Aus welchen Grund das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.02.2025 | 08:00 Uhr