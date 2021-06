Stand: 15.06.2021 10:17 Uhr Brand auf ehemaligem Bahngelände: Brandstiftung oder Defekt?

War es ein gelegter Brand oder ein technischer Defekt? In Celle ist in der Nacht zu Dienstag ein ehemaliges Bahnbetriebsgebäude in einem Wald in Brand geraten. Ein aufmerksamer Lokführer bemerkte den Feuerschein beim Vorbeifahren und alarmierte die Notfallleitstelle der Bahn. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus. Der Bungalow wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Decke des Flachbaus stürzte ein. Die genaue Brandursache wird jetzt ermittelt.

