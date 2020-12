Stand: 24.12.2020 09:41 Uhr Bombenräumer haben 2020 in Niedersachsen viel zu tun

In Niedersachsen sind in diesem Jahr so viele Bomben gefunden worden wie seit acht Jahren nicht mehr. In den ersten neun Monaten mussten 94 Spreng- und Brandbomben mit einem Gewicht von mindestens 50 Kilogramm beseitigt werden, teilte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit. Im vergangenen Jahr waren es 75 gewesen, 2018 sogar nur 36. Weil wegen der Corona-Auflagen mehr Menschen im Wald unterwegs waren, seien mehr Munitionsreste gefunden worden, hieß es. Insgesamt gab es mehr als 900 Einsätze, darunter auch viele Entschärfungen von kleineren Sprengsätzen oder Munition. Insgesamt wurden mehr als 73 Tonnen Kampfmittel gefunden.

