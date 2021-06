Bomben in Hannover: Sondierung beendet - Evakuierung läuft Stand: 03.06.2021 17:17 Uhr In Hannover-Misburg sollen heute zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Seit 14 Uhr müssen rund 15.000 Menschen in dem betroffenen Bereich ihre Häuser verlassen.

Wann die Entschärfung genau startet, ist nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr derzeit noch nicht absehbar. Erschwerend komme hinzu, dass heute Vormittag noch eine zweite Bombe entdeckt worden sei - auch sie soll heute entschärft werden. Mittlerweile ist die Untersuchung des Umfelds der beiden Bomben abgeschlossen, so die Feuerwehr. "Die Räumung des Evakuierungsbereiches läuft planmäßig."

Personen in Quarantäne sollen kontaktiert werden

Eine Rückkehr der Bewohnerinnen und Bewohner wird voraussichtlich erst in den Abendstunden möglich sein, sagte ein Stadtsprecher. Für die Betroffenen hat die Feuerwehr im Schulzentrum Misburg und in der IGS Roderbruch Notquartiere aufgebaut. Im Hinblick auf das Coronavirus erfolgte laut Stadt Hannover in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover die Identifikation von Bürgerinnen und Bürger, bei denen häusliche Quarantäne angeordnet ist.

Stadt informiert auf Internetseite und in sozialen Medien

Für Fragen ist seit 10 Uhr ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 7 31 31 31 geschaltet. Auch online informiert die Stadt Hannover auf ihrer Internetseite. In den Sozialen Medien gibt es Informationen über das Twitter-Profil der Feuerwehr Hannover @Feuerwehr_H unter dem Hashtag #hannbombe sowie auf der Facebookseite facebook.com/lhhannover. Nach Angaben der Feuerwehr sind insgesamt 819 Einsatzkräfte vor Ort - darunter auch Polizeibeamte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Misburg war Ziel alliierter Bomber

Erst im März war ein Blindgänger in Hannover-Misburg erfolgreich entschärft worden. Misburg und der benachbarte Stadtteil Anderten waren im Zweiten Weltkrieg wiederholt das Ziel der alliierten Luftstreitkräfte. In den Gebiet lagen mehrere rüstungsrelevante Industrieanlagen. Unter anderem wurde in den Raffinerien der Deurag-Nerag synthetischer Kraftstoff für die Wehrmacht produziert.

Downloads Von der Bombenentschärfung betroffene Straßen in Hannover In dem Gebiet in Misburg leben rund 15.000 Menschen. Ob eine Straße zum Evakuierungsgebiet gehört, sehen Sie hier. Download (253 KB)

