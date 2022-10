Bombenfund in Hannover: Evakuierung in Brink-Hafen läuft Stand: 10.10.2022 18:56 Uhr In Hannover haben Experten bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Brink-Hafen einen Blindgänger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs entdeckt. Die Bombe soll noch heute geräumt werden.

Der fünf Zentner schwere Sprengsatz wurde am Mittag auf dem Nexans-Gelände in der Straße Kabelkamp gefunden, wie die Stadt Hannover mitteilte. Laut Feuerwehr sind knapp 3.300 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Seit 18.30 Uhr läuft die Evakuierung. Der Fundort ist bereits abgesperrt worden. "Die erforderliche Entschärfung kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen", so die Feuerwehr. Die Vahrenwalder Straße sowie der Mittellandkanal seien ebenfalls betroffen.

Sammelstelle in der Herschelschule

Eine Sammelstelle ist in der Herschelschule, Großer Kolonnenweg 37, 30179 Hannover, ebenfalls ab 18.30 Uhr eingerichtet. Für Betroffene steht ein Servicetelefon unter (0800) 7 31 31 31 zur Verfügung. Personen mit einer Gehbehinderung können unter der Rufnummer 19222 einen Krankentransport anfordern.

Folgende Straße sind von der Evakuierung betroffen

Straße / Hausnummer

Am Brinker Hafen / alle

Am Schmuckplatz / nur 1B bis 4

Büttnerstraße / nur 57 bis 73

Eggewiese / nur 4, 8A

Eibenweg / alle

Erlenweg / außer 2

Fliegerstraße / nur 1, 9, 11

Friedenauer Straße / außer 9 bis 30D

Hackethalstraße / alle

Hartungstraße / nur 43, 45, 54

Im Othfelde / außer 11C bis 40H

Industrieweg / außer 1 bis 7

Jasminweg / alle

Kabelkamp / alle

Kornradenstraße / alle

Kugelfangtrift / nur 4 bis 4B

Ligusterweg / alle

Lilienthalstraße / nur 1, 3, 3A

Machandelweg / alle

Max-Müller-Straße / alle

Niederaue / außer 23A, 25A, 27, 29, 31 bis 44D

Rankenstraße / alle

Reinhold-Schleese-Straße / alle

Rübekamp / nur 50

Rudolf-Diesel-Weg / nur 1, 3, 5, 10, 11

Sadebuschstraße / alle

Sahlkamp / nur 1 bis 4C

Schachtebeckweg / nur 6

Vahrenwalder Straße / nur 233 bis 317, 321

Voltmerstraße / nur 89, 112 bis 118

Walter-Bruch-Straße / alle

Wendehagen / alle

Wiesenauer Straße / nur 2, 4, 6

Wohlenbergstraße / alle



Gebiet der Stadt Langenhagen:

August-Bebel-Straße / komplett

Bachstraße / 18 und 20

Freiligrathstraße / komplett

Hackethalstraße / 12 bis 28

Hackethalstraße / 9 bis 27

Heinrich-Heine-Straße / komplett

Liebigstraße / 20 bis 30

Liebigstraße / 17 bis 25

Sonnenweg / 48 bis 52

Sonnenweg / 33 bis 39

Sonnenweg / 41 und 41A

Uhlandstraße / komplett

Wagnerstraße / komplett

Bereits vor einem Monat Bombe auf Gelände gefunden

Auf dem Grundstück war erst Mitte September eine ebenfalls fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt und geräumt worden. Seinerzeit mussten ebenfalls rund 3.300 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Evakuierung hatte sich in die Länge gezogen, weil sich einige Anwohnerinnen und Anwohner laut Feuerwehr zunächst geweigert hatten.

