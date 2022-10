Bombenfund in Hannover: Entschärfung in Brink-Hafen am Abend Stand: 10.10.2022 14:35 Uhr In Hannover haben Experten bei Sondierungsarbeiten auf einem Firmengelände im Stadtteil Brink-Hafen einen Blindgänger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs entdeckt. Die Bombe soll noch heute geräumt werden.

Der fünf Zentner schwere Sprengsatz wurde am Mittag auf dem Nexans-Gelände in der Straße Kabelkamp gefunden, wie die Stadt Hannover mitteilte. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung, der Fundort ist bereits abgesperrt worden. Stadt und Feuerwehr wollen in Kürze Details zur Größe des Sicherheitsbereichs und den erforderlichen Evakuierungen bekannt geben.

VIDEO: Hannover: Weltkriegsbombe in Brink-Hafen entschärft (16.09.2022) (1 Min)

Bereits vor einem Monat Bombe auf Gelände gefunden

Auf dem Grundstück war erst Mitte September eine ebenfalls fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt und geräumt worden. Seinerzeit mussten rund 3.300 Menschen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Evakuierung hatte sich in die Länge gezogen, weil sich einige Anwohnerinnen und Anwohner laut Feuerwehr zunächst geweigert hatten.

