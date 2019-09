Stand: 02.09.2019 20:36 Uhr

Bombenfund: 15.000 Hannoveraner räumen Wohnungen

Wegen einer in Hannover entdeckten Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen zur Stunde rund 15.000 Anwohner den Bereich um den Fundort im Zooviertel und der Oststadt verlassen. Das teilte die Feuerwehr mit. Seit 19 Uhr läuft die Evakuierung. Anwohner müssen den Bereich in einem Radius von einem Kilometer räumen. Dort befinden sich auch mehrere Altenheime sowie der Zoo. Die US-amerikanische Fünf-Zentner-Bombe soll noch im Laufe des Abends entschärft werden.

Stadt bereitet Evakuierung vor

Downloads 361 KB Straßenliste des Evakuierungsbereichs Im Zooviertel von Hannover wurde ein Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Alle betroffenen Straßen der Evakuierung sind hier im PDF zu finden. Download (361 KB)

Für die von einer Evakuierung betroffenen Anwohner ist eine Betreuungs- und Sammelstelle in der Leibnizschule im Stadtteil List eingerichtet worden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass eine Rückkehr in die Wohnungen erst in der Nacht möglich sein wird. Anwohner sollen laut Feuerwehr wichtige Dinge wie Medikamente, Säuglings- und Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitnehmen.

Fliegerbombe in Hannover gefunden 02.09.2019 16:00 Uhr Am Montagvormittag ist im Zooviertel in Hannover ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Fliegerbombe soll noch am Abend unschädlich gemacht werden.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Konzert im Kuppelsaal abgesagt

Folgen hat die Bombenentschärfung auch für Musikfreunde. Das für heute Abend im Kuppelsaal terminierte Konzert von Supertramps Rodger Hodgson, präsentiert vom NDR, muss ausfallen. Der Veranstalter Hannover Concerts sucht nach einem Ersatztermin. Auch auf den Nahverkehr hat die Bombenräumung Auswirkungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es bei den S-Bahn-Linien 1 und 5 voraussichtlich ab 22 Uhr zu Verzögerungen und Teilausfällen. Die Züge werden umgeleitet. Die Halte am Bahnhof Hannover-Bismarkstraße und Linden/Fischerhof entfallen. Reisende werden gebeten, ihre Verbindungen vor der Abfahrt zu überprüfen.

Karte: Evakuierungsbereich Bombenräumung

Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadtverwaltung hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer (0800) 73 13 131 gibt es für die Anwohner weitere Informationen. Gehbehinderte Personen können unter der Rufnummer 19 222 einen Krankentransport anfordern. In den sozialen Medien informiert die Landeshauptstadt über das Twitter-Profil @hannover mit #hannbombe sowie auf der Facebookseite Facebook.com/lhhannover. Die betroffene Bevölkerung im Sicherheitsbereich wird zusätzlich über die Warn-App KATWARN informiert.

2015 rund 31.000 Menschen evakuiert

Im Mai 2015 hatte eine im Stadtteil Südstadt gefundene Fliegerbombe eine der bis dahin größten Evakuierungen in der Nachkriegsgeschichte der Landeshauptstadt ausgelöst. Damals mussten zeitweilig rund 31.000 Menschen ihren Wohnungen und Häuser rund um den Fundort räumen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.09.2019 | 20:00 Uhr