Stand: 12.12.2019 17:08 Uhr

Bombenentschärfung: 6.500 Hannoveraner betroffen

In Hannover wird am Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Nachmittag bei Tiefbauarbeiten im Stadtteil Brink-Hafen gefunden worden. Feuerwehr und Polizei haben den Evakuierungsradius auf 1.000 Meter festgelegt. 6.500 Menschen müssen ab 19 Uhr ihre Wohnungen verlassen. In der Sporthalle der Herschelschule in der Straße Großer Kolonnenweg wird eine Sammelstelle eingerichtet. Ein Bürgertelefon steht unter der Nummer 0800/7 31 31 31 zur Verfügung.

Karte: Evakuierungsgebiet Fliegerbombe Brink-Hafen

Bombe liegt auf einem Industriegelände

Die Bombe liegt auf einem Industriegelände südlich der Autobahn 2 und westlich der Ausfallstraße Vahrenwalder Straße in einem Gewerbegebiet. Von der Evakuierung betroffen sind Bereiche der Stadtteile Brink-Hafen, Vinnhorst und Langenhagen-Wiesenau. Eine detaillierte Liste der Straßen sowie Haltestellen für kostenlose Evakuierungsbusse werden in Kürze von Feuerwehr und Polizei veröffentlicht.

Jederzeit zum Nachhören 09:46 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:46 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.12.2019 | 17:00 Uhr