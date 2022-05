Stand: 16.05.2022 09:20 Uhr Bombendrohung an Celler Gymnasium

An einem Celler Gymnasium hat die Schulleitung aufgrund einer Bombendrohung den Unterricht abgesagt. Das sagte ein Polizeisprecher. Schülerinnen und Schüler sollten demnach am Montag zu Hause bleiben. Die Polizei rückte mit Einsatzkräften und Spürhunden an, um das Schulgebäude und das Gelände auf Sprengstoff zu durchsuchen. Die Bombendrohung sei über das Internet bei der Schulleitung und Lehrkräften eingegangen, sagte der Sprecher. Der Absender und der Hintergrund sind bisher unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.05.2022 | 08:30 Uhr