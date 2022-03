Stand: 31.03.2022 13:08 Uhr Bombendrohung: Justizzentrum Hildesheim am Vormittag gesperrt

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte eine Bombendrohung ans Amtsgericht Hildesheim geschickt. Nach dem Eingang der E-Mail um kurz nach 7 Uhr ließ die Polizei das Gebäude räumen und sperrte es ab. Bis etwa 11 Uhr durchsuchten Experten das Justizzentrum mit Sprengstoffspürhunden. Einen Sprengkörper entdeckten sie nicht. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern der Polizei zufolge an.

