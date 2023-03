Bomben in Laatzen gefunden: Zwei kontrollierte Sprengungen Stand: 05.03.2023 18:26 Uhr Der Bomben-Verdacht in Laatzen hat sich bestätigt: An allen drei Standorten wurden Blindgänger gefunden. Zwei davon müssen Kampfmittelexperten kontrolliert sprengen.

Dabei handele es sich um die Fundorte an der B443 und an der Erich-Panitz-Straße, wie die Stadt Laatzen am frühen Sonntagabend auf Twitter mitteilte. Der dritte Blindgänger soll laut Medienberichten unschädlich gemacht werden. Die rund 20.000 betroffenen Menschen aus dem evakuierten Gebiet können voraussichtlich erst in den späten Abendstunden zurückkehren, hieß es aus dem Laatzener Rathaus. Die Kampfmittelexperten wurden laut Polizei immer wieder von Menschen gestört, die sich unerlaubt im Sperrbereich aufgehalten hatten. Demnach wurden einige in Gewahrsam genommen.

Bahn leitet Züge um, A37 teilweise gesperrt

Wegen der Bombenräumung wird der Zugverkehr seit dem Mittag auf der Nord-Süd Achse zwischen Hannover und Göttingen umgeleitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Reisende müssen auf dieser Strecke mehr Zeit einplanen. Ebenso ist die A37 ab Autobahndreieck Hannover-Süd in Richtung Hannover und ab der Wülferoder Straße in Richtung Kassel gesperrt, wie die Stadt Laatzen auf ihrer Homepage mitteilte.

1.000 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Die Stadt Laatzen bedankte sich unterdessen auf Twitter bei den rund 1.000 Helfenden. "Neben Feuerwehren und Polizei sind das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, das Technische Hilfswerk und der Arbeiter-Samariter-Bund am heutigen Tag im Einsatz", hieß es. Auf ihrer Internetseite gibt die Stadt Laatzen einen Überblick über die Straßen und aktuelle Informationen zur Evakuierung. Die Polizei hatte den gesamten Bereich mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera kontrolliert, um mögliche Personen im Sperrgebiet zu finden. Die Anwohnerinnen und Anwohner in Laatzen-Mitte, Teilen von Rethen und Grasdorf sowie in Teilen von Hannover-Kronsberg und dem Expo Park Süd mussten ihre Wohnungen am frühen Morgen verlassen und werden unter anderem an einem Sammelpunkt betreut.

Mehr als 150 Tonnen Kampfmittel im Jahr 2021

Das niedersächsische Innenministerium geht davon aus, dass wegen vieler Bauprojekte die Zahl der Blindgänger in der kommenden Zeit steigen wird. Bereits Jahr 2021 wurden in Niedersachsen laut Bericht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rund 156 Tonnen Kampfmittel aus beiden Weltkriegen geborgen und unschädlich gemacht - rund 45 Tonnen mehr als 2020. In jedem zehnten Fall wurden Bomben direkt am Fundort gesprengt.

