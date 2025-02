Bomben auf Grundschul-Gelände? Zwei Verdachtspunkte sauber Stand: 14.02.2025 09:47 Uhr Seit Anfang Februar sondiert eine Spezialfirma drei Punkte auf dem Gelände der Basberg- und der Niels-Stensen-Schule in Hameln. Dort werden Blindgänger vermutet. Für zwei Verdachtspunkte gibt es Entwarnung.

Unter dem Schulhof und unter dem Sportplatz wurden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Dort hat eine Fachfirma nun Sonden in tiefe Bohrlöcher herabgelassen, um Metall aufzuspüren. Die Experten haben aber keine Blindgänger gefunden, teilt die Stadt Hameln mit. Ein dritter Sondierungspunkt befindet sich den Angaben der Stadt zufolge unter einem Verbindungsbau der Schulen. Dieser sei schwer zu erreichen, da von Kellerräumen aus nach den Blindgängern gesucht werden müsse. Sollte auch dort nichts gefunden werden, könnten alle 400 Schülerinnen und Schüler schon ab dem 24. Februar in ihre Schulen zurückkehren, das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Spezialfirma macht schnellere Rückkehr für Schüler möglich

Die Stadt Hameln hat schneller als zunächst angenommen eine Spezialfirma für die komplizierte Sondierung des dritten Verdachtspunktes gefunden. Das wirke sich positiv auf den Zeitplan aus. Deshalb müssen Schülerinnen und Schüler der Basbergschule ab dem 17. Februar nicht auf zwei Ersatzschulen aufgeteilt werden. Sie können zusammen am Schulzentrum Nord unterrichtet werden, so die Stadt. Es findet kein Homeschooling mehr statt. Die acht Klassen der Niels-Stensen-Schule werden bereits seit Montag im Viktoria-Luise-Gymnasium unterrichtet.

Blindgänger-Suche geht in Sommerferien weiter

Die Kampfmittelexperten wollen in den Sommerferien auf den Basberg zurückkehren und dort zehn Bombentrichter bewerten und falls erforderlich von Weltkriegsschrott befreien. Von diesen Kratern gehe jedoch keine Gefahr aus, so die Stadt Hameln. Es handle sich vielmehr um Müllkippen, in welchen kurz nach Kriegsende Projektile, Helme und andere Objekte entsorgt und anschließend zugeschüttet worden seien. Vier dieser Trichter wurden bereits seit Anfang Februar geöffnet und geräumt.

