Bomben-Verdacht in Laatzen: Polizei kontrolliert Evakuierung Stand: 05.03.2023 10:13 Uhr An drei Stellen in Laatzen und Hannover werden Fliegerbomben vermutet. Wegen der Untersuchung und einer möglichen Entschärfung wird heute evakuiert. Etwa 20.000 Menschen sind betroffen.

Seit 7 Uhr müssen die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnungen und Häuser in Laatzen-Mitte, in Teilen von Rethen und Grasdorf verlassen, denn: Bevor die Verdachtspunkte untersucht werden können, muss das betroffene Gebiet vollständig geräumt sein. Die Polizei kontrolliert bereits den gesamten Bereich mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Für alle, die keine Unterbringung für die Zeit der Evakuierung haben, ist eine Notunterkunft in der "Blauen Schule" in Bemerode, Friedrich-Wulfert-Platz, eingerichtet. Kostenfreie Busse fahren die Schule an. Auf ihrer Internetseite gibt die Stadt Laatzen einen Überblick über die Straßen und aktuelle Informationen zur Evakuierung. Bis zum Abend sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Diese Straßen in Hannover müssen verlassen werden

Ebenso betroffen von der Evakuierung sind Teile von Hannover-Kronsberg und dem Expo Park Süd. Konkret geht es um diese Straßen und Hausnummern:



Am Kronsberg

Chicago Lane 5A

Chicago Lane 5B

Chicago Lane 7A

Chicago Lane 7B

Chicago Lane 9

Chicago Lane 11

Debberoder Straße 59

Debberoder Straße 61

Straße der Nationen 10

Umleitungen im Bahnverkehr

Auch der Zugverkehr betroffen. Die Deutsche Bahn wird nach eigenen Angaben voraussichtlich gegen 12 Uhr den Fernverkehr auf der Nord-Süd Achse zwischen Hannover und Göttingen umleiten. Reisende müssen auf dieser Strecke am Mittag mehr Zeit einplanen.

VIDEO: Innenministerium rechnet zukünftig mit mehr Bombenfunden (31.12.2022) (1 Min)

Mehr als 150 Tonnen Kampfmittel in einem Jahr 2021

Das niedersächsische Innenministerium geht davon aus, dass wegen vieler Bauprojekte die Zahl der Blindgänger in der kommenden Zeit steigen wird. Bereits Jahr 2021 wurden in Niedersachsen laut Bericht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes rund 156 Tonnen Kampfmittel aus beiden Weltkriegen geborgen und unschädlich gemacht - rund 45 Tonnen mehr als 2020. In jedem zehnten Fall wurden Bomben direkt am Fundort gesprengt.

Weitere Informationen Doch kein Blindgänger unter Kita im Landkreis Gifhorn Die Kita "Pusteblume" war wegen des Verdachts rund drei Wochen geschlossen. Am Montag kehren die ersten Kinder zurück. (17.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2023 | 08:00 Uhr