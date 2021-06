Bombe in Hannover entdeckt - Entschärfung wohl am Donnerstag

Stand: 02.06.2021 21:15 Uhr

Am Gottfried-Benn-Weg in Hannover-Misburg ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll voraussichtlich am Donnerstag entschärft werden.