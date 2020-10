Bombe in Hannover: 6.300 Personen müssen Wohnungen verlassen Stand: 01.10.2020 18:45 Uhr Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Hannover-Seelhorst entdeckt worden und soll noch heute gesprengt werden. Die Anwohner müssen das Gebiet um den Fundort verlassen.

Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Wohnungen und Häuser in einem Radius von 750 Metern um den Fundort sollen evakuiert werden, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR.de. Betroffen sind etwa 6.300 Menschen - sie werden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen, teilte die Stadt Hannover auf ihrer Internetseite mit. Der Südschnellweg sowie Bahnlinien sind von dem Einsatz betroffen.

Sammelstelle in Sporthalle

Eine Sammelstelle ist in der Sporthalle der Suthwiesenstraße-Schule eingerichtet. Unter der Telefonnummer (0800) 731 31 31 ist ein Bürgertelefon freigeschaltet. Gehbehinderte Personen können nach Angaben der Stadt unter der Nummer 19222 einen Krankentransport anfordern. Die Rückkehr in die Wohnungen ist voraussichtlich erst in der Nacht möglich - die Betroffenen werden daher gebeten, Medikamente, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitzunehmen und ihre Nachbarn über die Evakuierung zu informieren, hieß es weiter von der Stadt.

Karte: Karte des Evakuierungsbereichs in Hannover-Seelhorst

Bombe bei Auswertung von Luftbildern entdeckt

Die Bombe wurde bei sogenannten Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes in einer Kleingartenkolonie in einem Wohngebiet entdeckt. Zuvor waren Luftbilder ausgewertet und anschließend gezielt nach Blindgängern gesucht worden.

