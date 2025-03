Stand: 03.03.2025 10:03 Uhr Bolzen gelöst: Kleinflugzeug muss in Scheuen notlanden

Im Landkreis Celle ist Kleinflugzeug notgelandet. Der Pilot konnte der Polizei zufolge das Flugzeug am späten Samstagnachmittag auf dem Flugplatz im Celler Ortsteil Scheuen sicher zu Boden bringen. Der Mann selbst blieb demnach unverletzt. Zuvor hatte er in der Luft einen Schaden am Fahrwerk bemerkt. Wie sich später herausstellte, hatte sich ein Bolzen gelöst. Der Pilot alarmierte daraufhin aus dem Cockpit heraus die Polizei sowie die Feuerwehr - diese rückte mit einem Großaufgebot an. Für die Menschen in Celle bestand laut Polizei keine Gefahr, da das Kleinflugzeug die ganze Zeit manövrierfähig war.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Celle