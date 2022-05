Stand: 04.05.2022 11:43 Uhr Böschungsbrand in Hildesheim - haben Kinder gezündelt?

In Hildesheim hat am Dienstagnachmittag eine Böschung in der Nähe von Bahngleisen gebrannt. Sträucher und Gras hätten Feuer gefangen, so die Polizei. Für das Feuer sollen Kinder verantwortlich gewesen sein, die in dem Bereich gezündelt hätten. Die Polizei ermittelt noch. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit bestehe eine erhöhte Brandgefahr. Die Beamten warnen: Das Hantieren mit offenem Feuer oder das das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen könne schnell zu Bränden führen.

