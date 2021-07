Stand: 13.07.2021 08:18 Uhr Bockenem: Mutmaßlicher Brandstifter in Wald gefasst

Die Polizei im Landkreis Hildesheim hat am Montagabend einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Nach Angaben einer Sprecherin hatten Zeugen gemeldet, dass es in einem Waldstück bei Bockenem an mehreren Stellen brenne. Vor Ort stellten die Beamten fest, das ein im Wald abgestelltes Auto brannte, zudem war ein Hochsitz in der Nähe angekokelt. Die Feuerwehr habe alles schnell löschen können, sagte die Sprecherin. Der 31 Jahre alte, mutmaßliche Täter wurde in der Nähe gestellt.

