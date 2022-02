Stand: 20.02.2022 09:39 Uhr Bockenem: Explosionen nach Brand von gasbetriebenem Auto

Ein gasbetriebenes Auto ist am Samstagabend bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei hatte der 51-jährige Fahrer zuvor einen Feuerschein bemerkt. Er konnte den Wagen noch am Fahrbahnrand der Bundesstraße 243 zwischen Bockenem und Nette abstellen und sich weit genug entfernen. Kurz darauf kam es zu mehreren starken Verpuffungen und Explosionen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Am Auto entstand Totalschaden, auch die Fahrbahn wurde durch die große Hitze beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

