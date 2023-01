Blutspende-Dienst schlägt Alarm: Vorräte bald aufgebraucht Stand: 10.01.2023 14:50 Uhr In der Region Hannover und in weiteren Landkreisen verschärft sich die Blutkonserven-Krise. Das Deutsche Rote Kreuz warnt: Die Vorräte gehen zur Neige - und vielerorts fehlt Nachschub.

In den Instituten Springe (Region Hannover) und Dessau (Sachsen-Anhalt), die Niedersachsen und Bremen versorgen, lagerten derzeit nur 7.000 statt 10.000 Konserven, sagte Markus Baulke, Sprecher des Blutspende-Dienstes in Springe. "Wenn wir die Konservenbestände in den nächsten Wochen nicht hochbekommen, sind wir Ende des Monats an einer roten Linie, wo es wirklich so dünn ist, wie es noch nicht war", sagte Baulke dem NDR in Niedersachsen. Schon jetzt könnten einige Blutgruppen nicht in gewohntem Umfang an die Kliniken geliefert werden. Im nächsten Szenario müssten die Kliniken Behandlungen verschieben.

VIDEO: Blutkonserven werden knapp: Spender dringend gesucht! (06.12.2022) (1 Min)

Region Hannover: 5.000 Spender weniger in einem Jahr

Die Spendenbereitschaft habe deutlich abgenommen, heißt es vom DRK. Waren es in der Region Hannover 2021 noch 39.000 Blutspenderinnen und Blutspender, verzeichnete das DRK im vergangenen Jahr 5.000 Spender weniger, wie Bauke sagte. In den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden hätten 1.000 Menschen weniger Blut gespendet als im Vorjahr. Für den Landkreis Nienburg meldet das Deutsche Rote Kreuz mehr als 600 Menschen, die 2022 im Vergleich zu 2021 fehlten.

Terminausfälle werden nicht kompensiert

Blutspende-Dienst-Sprecher Bauke sieht mehrere Gründe für den Rückgang. Zunächst seien viele Blutspende-Termine in Schulen oder Unternehmen in der Hochphase der Corona-Pandemie ausgefallen - später seien viele Spender krankheitsbedingt ausgefallen.

Weitere Informationen Blutspenden: Das müssen Sie wissen Viele Menschen sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Wer darf spenden und wie häufig? Alle wichtigen Fakten zum Blutspenden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.01.2023 | 08:00 Uhr