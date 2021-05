Stand: 03.05.2021 12:55 Uhr Blühende Stadtlandschaften: Garbsen stellt Aktion vor

Garbsen will weiter für eine blühende Stadtlandschaft sorgen. Zusammen mit Landwirten hatte die Stadt Blühpatenschaften ausgerufen. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten sich gemeldet. Nun gibt es die nächste Aktion, die Insekten helfen soll. Die Stadt in der Region Hannover verteilt Wildblumensaat. Man wolle auch in den heimischen Gärten für Blütenpracht sorgen, so Garbsens Umweltbeauftragte Randi Diestel. Wildblumen seien für Bienen, Hummeln und andere Insekten eine hochwertige Nahrungsquelle. Die Blumensaat wird am Dienstag und Mittwoch der kommenden Woche auf dem Rathausplatz in Garbsen verteilt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.05.2021 | 13:30 Uhr