Stand: 13.10.2023 06:20 Uhr Blindgängerverdacht: Staus auf Südschnellweg erwartet

Auf dem Südschnellweg in Hannover kommt es zwischen dem 18. und 23. Oktober zu Behinderungen. In Richtung Landwehrkreisel wird der Verkehr teilweise auf eine Fahrspur verengt. Die Gegenrichtung bleibt tagsüber voll befahrbar. In den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr sperrt die Behörde die Fahrbahn jedoch komplett. Experten haben in dem Bereich auffällige Werte gemessen. Es könnte sich um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Um dem Verdacht nachzugehen, müssen Teile des Asphalts und der Lärmschutzwände entfernt werden. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit, sie habe diesen Zeitpunkt bewusst gewählt, weil er in die verkehrsärmere Zeit der Herbstferien falle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.10.2023 | 08:30 Uhr