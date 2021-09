Blindgängerverdacht: 6.000 Misburger müssen Häuser verlassen Stand: 24.09.2021 12:42 Uhr In Hannover-Misburg gibt es erneut einen Verdacht auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Etwa 6.000 Bewohner müssen am Montag um 16 Uhr ihre Häuser verlassen.

Der Verdacht auf eine nicht gezündete Weltkriegsbombe habe sich bei Bauarbeiten in der Kreisstraße ergeben, teilte die Feuerwehr Hannover am Freitag mit. Um genaue Kenntnis zu erlangen, seien weitere Arbeiten und die Evakuierung der Anwohner in einem Radius von einem Kilometer in den Stadtteilen Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten erforderlich.

Busse fahren in die Betreuungsstelle

Für Betroffene, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen können, richtet die Stadt eine Betreuungsstelle in der Sporthalle des Schulzentrums Misburg in der Ludwig-Jahn-Straße 6C ein. Um dorthin zu gelangen, gibt es einen kostenlosen Busservice.

Folgende Haltestellen auf der Route der Üstra-Buslinie 125 werden angefahren:

Max-Kuhlemann-Straße,

St. Johanniskirche

Hartmannstraße

St. Anna-Kirche

Kreisstraße

Meyers Garten

Am Hafen

Sporthalle Ludwig-Jahn-Straße

Servicetelefon für Anwohner

Downloads Die Straßenliste des Evakuierungsgebiets als Download Diese Straßen müssen am Montag im Stadtteil Misburg geräumt werden. Download (1 MB)

Gehbehinderten Personen bietet die Feuerwehr einen Krankentransport an. Notwendige Transporte sollten möglichst frühzeitig noch vor Montag unter der Telefonnummer 19222 angemeldet werden. Für weitere Informationen hat die Stadt ein Servicetelefon mit der Nummer (0800) 731 31 31 eingerichtet. Es ist heute noch bis Uhr und am Montag von 8 Uhr bis zum Abschluss aller Maßnahmen besetzt.

