Blindgänger in Hannover erfolgreich gesprengt

Der Blindgänger, der am Donnerstag in Hannover-Anderten gefunden worden ist, ist erfolgreich kontrolliert gesprengt worden. Dies teilte die Stadt gegen 21 Uhr mit. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten in der Bugstraße gefunden worden. Die Anwohner dürfen laut Stadt nun in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Videos 00:27 Hallo Niedersachsen Evakuierung nach Bombenfund in Hannover Hallo Niedersachsen In Hannover ist am Donnerstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Für die kontrollierte Sprengung am Abend müssen 2.200 Menschen ihre Häuser verlassen. Video (00:27 min)

Auch Bahnstrecke betroffen

Rund 2.200 Menschen waren nach Angaben der Stadt ab 18.30 Uhr dazu aufgerufen, das Gebiet zu verlassen. Der Fundort lag in unmittelbarer Nähe zu der Bahnstrecke Hannover-Berlin. Nach Angaben der Bahn war der Abschnitt zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte vorübergehend gesperrt, die Züge auf der Strecke wurden umgeleitet. Davon waren Fern- und Nahverkehr betroffen, unter anderem die S-Bahn-Linien S3, S6, S7 sowie die Regionallinien RE 30, RE 60, RE 70.

