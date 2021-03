Blindgänger in Hannover erfolgreich entschärft Stand: 19.03.2021 21:13 Uhr In Hannover ist eine Weltkriegsbombe am Freitagabend erfolgreich entschärft worden.

Der Blindgänger sei um 20.41 Uhr unschädlich gemacht worden, sagte Rainer Kunze, Sprecher der Feuerwehr Hannover, dem NDR Niedersachsen. Nach einer letzten Sicherheitskontrolle durften die evakuierten Anwohner noch am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Am Freitag mussten 3.800 Anwohner in der unmittelbaren Umgebung ab 16.30 Uhr ihre Häuser verlassen.

Mehr Personen als üblich durften zusammenkommen

Die Corona-Verordnung war für die von der Evakuierung Betroffenen nach Angaben der Feuerwehr aufgehoben. So durfte zum Beispiel eine Familie, die ihr Haus verlassen musste, bei einer anderen Familie, die nicht im Evakuierungsgebiet wohnt, unterkommen. Die Abstands- und Hygieneregeln mussten demnach aber eingehalten werden.

