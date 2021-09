Blindgänger in Hannover-Misburg soll entschärft werden Stand: 27.09.2021 20:25 Uhr Der Verdacht hat sich bestätigt: Auf einem Baugrundstück im hannoverschen Stadtteil Misburg liegt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund 6.000 Menschen haben den Gefahrenbereich verlassen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover dem NDR in Niedersachsen bestätigte, handelt es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckzünder. Diese soll nun entschärft werden. Mithilfe einer sogenannten Raketenkralle, eines pyrotechnisch betriebenen Geräts, soll der Zünder herausgedreht werden. Der Sprengmeister bediene das Gerät per Fernsteuerung aus sicherer Entfernung. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte der Feuerwehr-Sprecher nicht abschätzen. Unklar ist somit auch, wann die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können.

460 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt sind rund 460 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz. Betroffen von der Evakuierung sind rund 6.000 Einwohner und Einwohnerinnen der Stadtteile Misburg-Nord, Misburg-Süd und Anderten. 134 von ihnen befinden sich nach Angaben der Feuerwehr in einer Betreuungsstelle in den Sporthallen des Schulzentrums Misburg. Für weitere Informationen hat die Stadt ein Servicetelefon mit der Nummer (0800) 731 31 31 freigeschaltet. Es ist noch bis zum Abschluss aller Maßnahmen besetzt.

Gleiches Gelände wie im Juli

Der Verdacht auf eine nicht gezündete Weltkriegsbombe hatte sich laut Feuerwehr bei Bauarbeiten in der Kreisstraße ergeben. Auf dem Gelände waren bereits im Juli fünf Blindgänger entdeckt und unschädlich gemacht worden.

Downloads Die Straßenliste des Evakuierungsgebiets als Download Diese Straßen müssen am Montag im Stadtteil Misburg geräumt werden. Download (1 MB)

Weitere Informationen Hannover-Misburg: Fünf Blindgänger unschädlich gemacht Eine Bombe wurde gesprengt. Damit ist die bereits dritte Bombenräumung in Hannover-Misburg in diesem Jahr beendet. (19.07.2021) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2021 | 15:00 Uhr