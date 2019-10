Stand: 17.10.2019 18:35 Uhr

Blindgänger in Hannover: Evakuierung läuft

Bei Bauarbeiten in Hannover im Stadtteil Anderten ist heute Mittag an der Bugstraße ein Blindgänger gefunden worden. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll nach Angaben der Stadt noch heute Nacht kontrolliert gesprengt werden. Die Anwohner sollen das Gebiet ab sofort verlassen. Der Fundort liegt in unmittelbarer Nähe zu der Bahnstrecke Hannover-Berlin. Nach Angaben der Bahn werden die Züge auf der Strecke voraussichtlich ab 21 Uhr umgeleitet, der Abschnitt zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte wird gesperrt. Davon sind Fern- und Nahverkehr betroffen, unter anderem die S-Bahn-Linien S3, S6, S7 sowie die Regionallinien RE 30, RE 60, RE 70. Die Stadt hat eine Karte mit dem Evakuierungsgebiet veröffentlicht.

Infotelefon und Shuttleservice

Nach Angaben der Stadt müssen rund 2.200 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule im Eisteichweg 7 ist eine Sammelstelle eingerichtet worden. Anwohner können über ein Bürgertelefon Fragen stellen, Telefonnummer: (0800) 731 31 31. Menschen, die einen Krankentransport benötigen, können sich demnach unter der Rufnummer 192 22 melden. Die Stadt hat zudem einen Shuttleservice eingerichtet, mit dem Betroffene in die Sammelstelle gebracht werden können. Die Kleinbusse fahren ab:



Oderstraße

Bugstraße

Grillenweg

Käuzchenweg

Eisteichweg

Stahlstraße (Misburg-Süd)

Kuhlemannstraße (Misburg-Süd)

Stadt informiert in sozialen Netzwerken

Informationen verbreitet die Stadt zudem auf Twitter unter dem Account @hannover unter dem Hashtag #hannbombe sowie auf Facebook.com/lhhannover. Anwohner können sich darüber hinaus über die Warn-App KATWARN informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2019 | 14:30 Uhr