Blindgänger in Hannover: Evakuierung ab heute Nachmittag Stand: 19.03.2021 13:14 Uhr In Hannover ist am Donnerstag im Stadtteil Misburg-Süd eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Nachmittag soll das Gebiet evakuiert werden.

Nach Angaben der Feuerwehr müssen fast 3.800 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Außerdem sind Bahnlinien betroffen. Die Verantwortlichen haben eine Karte mit dem Evakuierungsbereich sowie eine Liste der betroffenen Straßen veröffentlicht. Die Betroffenen sind aufgerufen, den Sicherheitsbereich um 16.30 Uhr zu verlassen.

Zwei Betreuungsstellen eingerichtet

Anwohnerinnen und Anwohner, die im betroffenen Bereich östlich des Mittellandkanals leben, können dann eine Betreuungsstelle in den Sporthallen des Schulzentrums Misburg nutzen. Für Betroffene westlich des Mittellandkanals, wird eine Betreuungsstelle in der Sporthalle der Pestalozzischule eingerichtet. Es soll ein kostenloser Bustransport bereitgestellt werden. Die Haltestellen befinden sich in der Gollstraße, Hartmannstraße, Portlandstraße sowien an der Betreuungsstelle des Sportzentrums Misburg. Menschen mit Gehbehinderung können unter der Rufnummer 19222 einen Transport anfordern. Voraussichtlich sollen die Menschen am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Weitere Verdachtspunkte

Bei dem Blindgänger handelt es sich laut Feuerwehr um eine Fünf-Zentner-Bombe, die nun geräumt werden soll. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem vier weitere Verdachtspunkte auf Bombenblindgänger, die von Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersucht werden.

Bürgertelefon für Betroffene

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover erfolgt laut Feuerwehr die Identifikation von Personen, die sich in häuslicher Corona-Quarantäne befinden. Für Anwohner-Fragen ist ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0800) 731 31 31 freigeschaltet. Weitere Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.hannover.de und www.feuerwehr-hannover.de sowie in den sozialen Medien bei Twitter (@Feuerwehr_H) und Facebook (Facebook.com/lhhannover).

Weitere Informationen Bombenkrieg - Luftschläge gegen Millionen Die Zivilbevölkerung bleibt im Zweiten Weltkrieg lange von Kämpfen verschont. Doch ab März 1942 greifen Alliierte deutsche Großstädte an. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.03.2021 | 06:30 Uhr