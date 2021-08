Stand: 19.08.2021 12:04 Uhr Blindgänger in Großburgwedel vermutet - Räumung am Freitag

Bei Sondierungsarbeiten in einem Gewerbegebiet am Berkhopsfeld in Großburgwedel (Region Hannover) ist möglicherweise ein Blindgänger gefunden worden. Das hat die Stadt Burgwedel am Donnerstag mitgeteilt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen habe hierfür Luftbilder ausgewertet. Am Freitag soll der mutmaßliche Blindgänger freigelegt und gegebenenfalls entschärft werden. Die Entschärfung ist zwischen 17 und 19 Uhr geplant. Dabei wird ein festgelegter Sicherheitsbereich gesperrt. Die benachbarte A7 ist nach den Plänen nicht betroffen.

