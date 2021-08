Blindgänger in Großburgwedel? Räumung für Nachmittag geplant

Stand: 20.08.2021 07:10 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten in einem Gewerbegebiet am Berkhopsfeld in Großburgwedel (Region Hannover) ist möglicherweise ein Blindgänger gefunden worden, wie die Stadt Burgwedel am Donnerstag mitteilte.