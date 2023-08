Stand: 18.08.2023 08:20 Uhr Blaualgen-Alarm am Dreiecksteich in Hannover

Die Region Hannover warnt vor Blaualgen im Dreiecksteich der Ricklinger Kiesteiche in Hannover. Fachleute haben dort eine erhöhte Konzentration an Cyanobakterien gemessen. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen rechnet das Gesundheitsamt damit, dass sich die Blaualgen an der Badestelle ansammeln. Vor allem Kinder und Hunde sollten deshalb diese Bereiche meiden, heißt es. Wenn sie belastetes Wasser schlucken, besteht für sie im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr. Auch im Großen Teich der Ricklinger Kiesteiche, im Hohnsensee in Hildesheim und am Steinhuder Meer (Region Hannover) warnen die Behörden vor Blaualgen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2023 | 07:30 Uhr