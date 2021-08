Bistum Hildesheim will für vom Hochwasser Betroffene spenden

Das katholische Bistum Hildesheim spendet 20.000 Euro für Menschen, die vom Hochwassers im Westen Deutschlands betroffen sind. Die Summe fließt in einen Hilfsfonds des Bistums Trier. Dieser ist für die Menschen im besonders betroffenen Ahrtal eingerichtet worden. Die Gemeinden in der Diözese Hildesheim ruft das Bistum außerdem dazu auf, an einem der nächsten Sonntage im Rahmen der Gottesdienst-Kollekten für den Hilfsfonds zu sammeln. In den vergangenen Wochen hatten bundesweit zahlreiche Bistümer zu Spenden für die Flutopfer aufgerufen.

