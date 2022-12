Stand: 13.12.2022 07:07 Uhr Bistum Hildesheim will 2023 weniger Geld ausgeben

Das katholische Bistum Hildesheim reduziert im kommenden Jahr seinen Etat. Es plant mit einem Haushalt in Höhe von 217,8 Millionen Euro, teilte ein Sprecher der Diözese mit. Das sind rund sechs Millionen Euro weniger als im laufenden Jahr. Hintergrund ist laut Bistum Hildesheim die unsichere Gesamtlage in Deutschland. Demnach spielen Energiekrise, hohe Inflation und der Ukraine-Krieg eine Rolle. Das Bistum rechnet im kommenden Jahr außerdem mit etwas geringeren Kirchensteuer-Einnahmen in Höhe von etwa 169 Millionen Euro.

