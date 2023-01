Stand: 03.01.2023 10:20 Uhr Bistum Hildesheim feiert Totenmesse für verstorbenen Papst

Im Hildesheimer Dom findet am Donnerstag ein Requiem für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. statt. Die Totenmesse mit Bischof Heiner Wilmer beginnt um 18.30 Uhr. Zuvor ist laut Bistum ein Rosenkranz-Gebet in der Bischofskirche geplant. Bischof Wilmer würdigte den ehemaligen deutschen Papst in einem Nachruf als Vorbild im Glauben, hervorragenden Repräsentanten seiner Kirche mit enormer Geisteskraft und als feinsinnigen Menschen.

