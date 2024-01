Stand: 13.01.2024 16:50 Uhr Bistum Hildesheim dankt Sternsingern mit Gottesdienst im Dom

Das Bistum Hildesheim und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend hat Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz als Sternsinger gedankt. Für die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder und Jugendlichen gab es laut Bischöflicher Pressestelle am Samstag einen Gottesdienst im Hildesheimer Dom mit musikalischem Vorprogramm und einen gemeinsamen Imbiss. Erwartet wurden rund 650 Engagierte. Die Kinder und ihre Begleitpersonen hätten in vielen Orten mit Liedern "die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi verkündet" und Spenden für Gleichaltrige in Not gesammelt, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.01.2024 | 13:30 Uhr