Stand: 07.04.2022 14:23 Uhr Bistum Hildesheim bringt Geflüchtete in Pfarrhäusern unter

Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können zukünftig Unterkunft in ehemaligen Pfarrhäusern finden. Das katholische Bistum Hildesheim stelle dafür rund 20 leer stehende Häuser zur Verfügung, die für eine Unterbringung geeignet seien, teilte die Pressestelle des Bistums am Donnerstag mit. Zum Teil seien Geflüchtete bereits in den vergangenen Wochen in die Immobilien eingezogen. 16 Menschen seien im Pfarrhaus und der dazugehörigen Kaplans-Wohnung der Gemeinde St. Cyriakus in der Braunschweiger Weststadt untergebracht, hieß es. Am Hildesheimer Domhof leben acht aus Kiew stammende Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern. In Göttingen sei ein Pfarrhaus gemeinsam mit Ehrenamtlichen so umgebaut worden, dass dort eine Familie wohnen kann. Weiterer Wohnraum sei unter anderem in Hannover und den Landkreisen Göttingen, Hildesheim und Schaumburg geschaffen worden. Im März hatte das Bistum die ehemalige Bildungsstätte St. Martin in Germershausen geöffnet, um mit dem Landkreis eine Unterkunft für bis zu 111 Geflüchtete zu schaffen.

VIDEO: 12,5 Millionen Euro für Geflüchtete aus der Ukraine (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2022 | 13:30 Uhr