Bistum Hildesheim: Umfrage zu Missbrauch

Im Rahmen der Studie zum sexuellen Missbrauch im Bistum Hildesheim sollen jetzt auch Mitarbeiter der Diözese befragt werden. Dies kündigte die ehemalige niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz an. Sie ist Leiterin der Studie. Laut Kirchenzeitung sollen rund 5.000 Fragebögen an frühere und jetzige Beschäftigte verschickt werden. Sie sollen berichten, was sie selbst oder im Gespräch mit Dritten zum Thema sexueller Missbrauch erfahren haben. Die vom Bistum eingesetzte Expertengruppe untersucht unter anderem die Vorfälle um dem verstorbenen Bischof Heinrich Maria Janssen, dem selbst Missbrauch vorgeworfen wird.

