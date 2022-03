Stand: 03.03.2022 13:04 Uhr Bistum Hildesheim: Rücktritt von Weihbischof gefordert

Eine Initiative von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim hat Weihbischof Heinz-Günter Bongartz zum Rücktritt aufgefordert. Die Betroffenen werfen ihm in einem Offenen Brief mangelndes Verantwortungsbewusstsein und unzureichende Reaktionen auf zurückliegende Missbrauchsfälle vor. In unabhängigen Missbrauchsgutachten von 2017 und 2021 seien Bongartz eindeutige Fehler und mangelndes Verantwortungsbewusstsein in Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt nachgewiesen worden. Ein "Weiter so" könne es nicht geben, schreiben die Unterzeichnenden des Briefes.

