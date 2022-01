Bistum Hildesheim: Keine Nachteile für Nicht-Heterosexuelle Mitarbeitende des Bistums Hildesheim müssen keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen wegen ihrer sexuellen Identität fürchten. Das versicherte Generalvikar Martin Wilk in einem Brief an alle Angestellten.

Niemand dürfe aufgrund seiner sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden, heißt es in dem Schreiben. "Für diesen wertschätzenden Umgang miteinander setze ich mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln ein", so Wilk. Dass Menschen im Dienst der katholischen Kirche aus Sorge um ihren Arbeitsplatz zu einem Versteckspiel gezwungen würden, sei unhaltbar. "Wir brauchen in unseren diözesanen Beratungsgremien eine ehrliche Diskussion um die grundsätzliche Ausrichtung unseres Bistums in diesem Themenbereich."

Bischof Wilmer sieht wichtiges Anliegen

Wilk betonte, dass Bischof Heiner Wilmer die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts in diesem Punkt deshalb ein wichtiges Anliegen sei. Wilmer setze sich dafür ein, dass das Thema beim laufenden Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, dem Synodalen Weg, zur Sprache komme.

Videos 9 Min Katholische Gläubige wagen Coming-Out Das katholische Arbeitsrecht schließt Schwule und Lesben aus. Warum darf die Kirche Menschen derart diskriminieren? (25.01.2022) 9 Min

125 Mitglieder outen sich

In der vergangenen Woche hatten sich 125 Mitglieder der katholischen Kirche im Rahmen einer Initiative unter dem Motto #OutInChurch öffentlich als queer geoutet. Damit machten sie deutlich, dass ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität nicht den vorherrschenden heterosexuellen Vorstellungen entspricht. Sie hatten unter anderem eine Überarbeitung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen für Mitarbeitende in katholischen Einrichtungen gefordert, damit diese keine Kündigung fürchten müssen.