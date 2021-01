Stand: 20.01.2021 08:00 Uhr Bisher wenige Corona-Fälle in Niedersachsens Gefängnissen

Die niedersächsischen Gefängnisse sind bisher von größeren Corona-Ausbrüchen verschont geblieben. "Wir hatten seit März nur um die 30 Corona-Erkrankungen unter Gefangenen bei knapp 10.000 Gefangenen in diesem Zeitraum", berichtet Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Das sei eine verschwindend geringe Zahl. Alle Insassen werden bei der Neuaufnahme getestet, so die Ministerin. Dafür wurden 750.000 Euro aus dem zweiten Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt. Unabhängig von ihrem Testergebnis müssen alle Neuankömmlinge zudem zwei Wochen in Quarantäne. Unter den insgesamt etwa 4.000 Bediensteten gab es 40 Corona-Fälle. Aktuell sitzen in niedersächsischen Haftanstalten 4.334 Menschen ein.

