Bischöfe wollen keinen Feiertag für die Wirtschaft opfern Stand: 02.04.2025 16:40 Uhr Katholische Bischöfe halten nichts von der Idee, zugunsten der Wirtschaft einen Feiertag zu streichen. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer sprach von einem "Strohfeuer".

Wilmer, der auch Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz ist, stellte am Mittwoch in der Agentur für Arbeit in Nürnberg ein Impulspapier vor. Der Titel: "Die versöhnende Kraft der Arbeit".

Auch Gewerkschaften gegen Streichung von Feiertag

Vor der katholischen Kirche hatten sich schon Gewerkschaften kritisch zu der Idee geäußert, zugunsten der Wirtschaft einen Feiertag zu streichen.

Bischöfe fordern Wandel der Arbeit

Die Bischöfe fordern einen grundlegenden Strukturwandel in der Arbeitswelt. Arbeit, sagte Wilmer weiter, sei Teil des Menschseins und gelebte Demokratie.

