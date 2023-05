Stand: 02.05.2023 12:27 Uhr Bis 73 km/h zu schnell: Polizei stoppt zahlreiche Raser

Die Hildesheimer Polizei hat bei Kontrollen im Stadtgebiet am 1. Mai zahlreiche Raserinnen und Raser gestoppt. Spitzenreiter war ein 30-Jähriger, der in Höhe der Berufsbildenden Schulen in der Nordstadt 73 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war: er fuhr Tempo 123 statt der erlaubten 50 km/h. Laut Polizei erwarten den Mann nun drei Monate Fahrverbot und 800 Euro Bußgeld, außerdem werden zwei Punkte in seinem Fahreignungs-Register eingetragen. Ein 20-jähriger Hildesheimer sei zudem 36 Stundenkilometer zu schnell gefahren und habe noch dazu keinen Führerschein, so die Polizei. Bereits am Vormittag hatten die Beamten bei Kontrollen in der Südstadt in knapp eineinhalb Stunden 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Eine 23-Jährige fuhr 31 Stundenkilometer zu schnell und muss laut Polizei unter anderem mindestens einen Monat auf ihren Führerschein verzichten.

