Stand: 08.01.2024 15:15 Uhr Bewaffneter Diebstahl im ICE - Bundespolizei stellt zwei Männer

Zwei junge Männer haben in einem ICE von Bielefeld nach Hannover einem Mitreisenden den Rucksack gestohlen. Die 19- und 21-Jährigen verhielten sich am Samstagabend dem Zugpersonal gegenüber aggressiv und Fahrgäste berichteten, dass sie bewaffnet seien, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Beamte kontrollierten die Männer demnach beim Aussteigen in Hannover und entdeckten neben dem gestohlenen Rucksack eine Softair-Pistole im Hosenbund des einen Mannes. Zudem hätten beide keine Fahrkarte gehabt. Auf der Polizeidienststelle randalierte der 19-Jährige, wie es weiter hieß. Nach richterlicher Entscheidung blieb er demnach bis zum Folgetag in Gewahrsam. Die Bundespolizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen Diebstahls mit Waffen, Erschleichens von Leistungen und des Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2024 | 13:00 Uhr